Ле Гран-Борнан отказался от проведения Кубка мира по биатлону с 2026 года

Французский Ле Гран-Борнан отказался от проведения этапа Кубка мира с 2026 года как минимум по 2030-й. Об этом сообщает Nordic Magazine.

Мэр города Франсуа Асторг объяснил это решение наличием проблем финансирования в размере € 100 тыс., продвижения мероприятия, а также логистического и человеческого сотрудничества. Отмечается также и климатическая проблема. Ввиду глобального потепления Ле Гран-Борнан будет разрабатывать другие мероприятия, которые не связаны со снегом.

В Ле-Гран Борнане пройдёт третий этап Кубка мира сезона-2024/2025. Он состоится с 19 по 22 декабря. В программе этапа спринты, гонки преследования и масс-старты.