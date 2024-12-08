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Эрик Перро стал победителем масс-старта на первом этапе Кубка мира в Контиолахти

Французский биатлонист Эрик Перро стал победителем масс-старта на 15 км в рамках Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Контиолахти (Финляндия). Спортсмен преодолел дистанцию за 37.12,9, допустив один промах на четырёх огневых рубежах.

Вторым стал Кентен Фийон Майе с тремя промахами (отставание +9,1). Тройку лидеров замкнул норвежец Стурла Холм Легрейд (два промаха, +11,5).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, первый этап, Контиолахти (Финляндия).

Масс-старт 15 км. Мужчины: