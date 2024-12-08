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Эрик Перро стал победителем масс-старта на первом этапе Кубка мира в Контиолахти

Эрик Перро стал победителем масс-старта на первом этапе Кубка мира в Контиолахти
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Французский биатлонист Эрик Перро стал победителем масс-старта на 15 км в рамках Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Контиолахти (Финляндия). Спортсмен преодолел дистанцию за 37.12,9, допустив один промах на четырёх огневых рубежах.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Мужчины. 15 км Масс-старт
08 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Окончено
1
Эрик Перро
Франция
37:12.9
2
Кентен Фийон Майе
Франция
+9.1
3
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+11.5

Вторым стал Кентен Фийон Майе с тремя промахами (отставание +9,1). Тройку лидеров замкнул норвежец Стурла Холм Легрейд (два промаха, +11,5).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, первый этап, Контиолахти (Финляндия).
Масс-старт 15 км. Мужчины:

  1. Эрик Перро (Франция) — 37.12,9 (один промах)
  2. Кентен Фийон Майе (Франция) — отставание 9,1 (3)
  3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +11,5 (2)
  4. Данило Ритмюллер (Германия) +17,7 (1)
  5. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) +34,6 (3)
  6. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +45,4 (2)
  7. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) +46,1 (2)
  8. Тарьей Бё (Норвегия) +47,1 (2)
  9. Йоханнес Бё (Норвегия) +49,4 (4)
  10. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +1.00,5 (5)
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