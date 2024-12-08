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Эльвира Эберг выиграла масс-старт на первом этапе Кубка мира в Контиолахти, Симон — вторая

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг стала победительницей масс-старта на первом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Контиолахти (Финляндия). Спортсменка преодолела дистанцию за 35.58,6, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах.

Второй стала француженка Жулия Симон с двумя промахами (отставание +16,2). Тройку лидеров замкнула представительница Германии Франциска Пройс (два промаха, +19,1).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, первый этап, Контиолахти (Финляндия).

Масс-старт. 12,5 км. Женщины:

Эльвира Эберг (Швеция) — 35.58,6 (два промаха) Жулия Симон (Франция) — отставание +16,2 (2) Франциска Пройс (Германия) +19,1 (2) Ванесса Фойгт (Германия) +19,9 (0) Юлия Таннхаймер (Германия) – 20,1 (1) Доротея Вирер (Италия) +25,3 (1)