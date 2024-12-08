Эльвира Эберг выиграла масс-старт на первом этапе Кубка мира в Контиолахти, Симон — вторая
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Шведская биатлонистка Эльвира Эберг стала победительницей масс-старта на первом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Контиолахти (Финляндия). Спортсменка преодолела дистанцию за 35.58,6, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
08 декабря 2024, воскресенье. 19:10 МСК
Окончено
1
Эльвира Эберг
Швеция
35:58.6
2
Жулия Симон
Франция
+16.2
3
Франциска Пройс
Германия
+19.1
Второй стала француженка Жулия Симон с двумя промахами (отставание +16,2). Тройку лидеров замкнула представительница Германии Франциска Пройс (два промаха, +19,1).
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, первый этап, Контиолахти (Финляндия).
Масс-старт. 12,5 км. Женщины:
- Эльвира Эберг (Швеция) — 35.58,6 (два промаха)
- Жулия Симон (Франция) — отставание +16,2 (2)
- Франциска Пройс (Германия) +19,1 (2)
- Ванесса Фойгт (Германия) +19,9 (0)
- Юлия Таннхаймер (Германия) – 20,1 (1)
- Доротея Вирер (Италия) +25,3 (1)
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