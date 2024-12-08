Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 12.5 км Масс-старт
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Эльвира Эберг выиграла масс-старт на первом этапе Кубка мира в Контиолахти, Симон — вторая

Эльвира Эберг выиграла масс-старт на первом этапе Кубка мира в Контиолахти, Симон — вторая
Аудио-версия:
Комментарии

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг стала победительницей масс-старта на первом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Контиолахти (Финляндия). Спортсменка преодолела дистанцию за 35.58,6, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
08 декабря 2024, воскресенье. 19:10 МСК
Окончено
1
Эльвира Эберг
Швеция
35:58.6
2
Жулия Симон
Франция
+16.2
3
Франциска Пройс
Германия
+19.1

Второй стала француженка Жулия Симон с двумя промахами (отставание +16,2). Тройку лидеров замкнула представительница Германии Франциска Пройс (два промаха, +19,1).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, первый этап, Контиолахти (Финляндия).
Масс-старт. 12,5 км. Женщины:

  1. Эльвира Эберг (Швеция) — 35.58,6 (два промаха)
  2. Жулия Симон (Франция) — отставание +16,2 (2)
  3. Франциска Пройс (Германия) +19,1 (2)
  4. Ванесса Фойгт (Германия) +19,9 (0)
  5. Юлия Таннхаймер (Германия) – 20,1 (1)
  6. Доротея Вирер (Италия) +25,3 (1)
Материалы по теме
Эрик Перро стал победителем масс-старта на первом этапе Кубка мира в Контиолахти
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android