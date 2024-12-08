Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Шевченко сохраняет лидерство, Дербушева — вторая

Биатлонистка Наталия Шевченко, представляющая Свердловскую область, продолжает лидировать в общем зачёте Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025. В её активе 184 очка.

Вторую строчку занимает Тамара Дербушева с результатом 157 очков. Тройку лидеров замыкает Полина Плюснина (147).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, женщины. Общий зачёт:

Наталия Шевченко — 184 Тамара Дербушева — 157 Полина Плюснина — 147 Анастасия Зырянова — 145 Виктория Сливко — 142 Кристина Резцова — 136 Анастасия Халили — 124 Анастасия Гришина — 119 Динара Смольская (Беларусь) — 118 Екатерина Мошкова — 118 Ирина Казакевич — 116 Виктория Метеля — 110 Полина Шевнина — 108 Светлана Миронова — 107 Анастасия Егорова — 103