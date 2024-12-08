Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Шевченко сохраняет лидерство, Дербушева — вторая
Биатлонистка Наталия Шевченко, представляющая Свердловскую область, продолжает лидировать в общем зачёте Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025. В её активе 184 очка.
Вторую строчку занимает Тамара Дербушева с результатом 157 очков. Тройку лидеров замыкает Полина Плюснина (147).
Биатлон. Кубок России — 2024/2025, женщины. Общий зачёт:
- Наталия Шевченко — 184
- Тамара Дербушева — 157
- Полина Плюснина — 147
- Анастасия Зырянова — 145
- Виктория Сливко — 142
- Кристина Резцова — 136
- Анастасия Халили — 124
- Анастасия Гришина — 119
- Динара Смольская (Беларусь) — 118
- Екатерина Мошкова — 118
- Ирина Казакевич — 116
- Виктория Метеля — 110
- Полина Шевнина — 108
- Светлана Миронова — 107
- Анастасия Егорова — 103
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