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Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Шевченко сохраняет лидерство, Дербушева — вторая

Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Шевченко сохраняет лидерство, Дербушева — вторая
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Биатлонистка Наталия Шевченко, представляющая Свердловскую область, продолжает лидировать в общем зачёте Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025. В её активе 184 очка.

Вторую строчку занимает Тамара Дербушева с результатом 157 очков. Тройку лидеров замыкает Полина Плюснина (147).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, женщины. Общий зачёт:

  1. Наталия Шевченко — 184
  2. Тамара Дербушева — 157
  3. Полина Плюснина — 147
  4. Анастасия Зырянова — 145
  5. Виктория Сливко — 142
  6. Кристина Резцова — 136
  7. Анастасия Халили — 124
  8. Анастасия Гришина — 119
  9. Динара Смольская (Беларусь) — 118
  10. Екатерина Мошкова — 118
  11. Ирина Казакевич — 116
  12. Виктория Метеля — 110
  13. Полина Шевнина — 108
  14. Светлана Миронова — 107
  15. Анастасия Егорова — 103
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