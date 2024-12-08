Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Серохвостов лидирует, Поварницын — второй
Биатлонист Даниил Серохвостов продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2024/2025 с результатом 168 очков. Спортсмен снялся с масс-старта на 15 км, который прошёл сегодня, 8 декабря.
Вторую строчку занимает Александр Поварницын. В его активе 166 очков. Третье место занимает Никита Поршнев (165).
Биатлон. Кубок России — 2024/2025, мужчины. Общий зачёт:
- Даниил Серохвостов — 168
- Александр Поварницын — 166
- Никита Поршнев — 165
- Антон Смольский (Беларусь) — 156
- Виктор Плицев — 141
- Антон Бабиков — 123
- Максим Цветков — 121
- Вячеслав Малеев — 104
- Кирилл Стрельцов — 104
- Эдуард Латыпов — 102
- Кирилл Бажин — 102
- Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 100
- Роман Сурнев — 100
- Александр Логинов — 99
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