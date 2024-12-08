Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Серохвостов лидирует, Поварницын — второй

Биатлонист Даниил Серохвостов продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2024/2025 с результатом 168 очков. Спортсмен снялся с масс-старта на 15 км, который прошёл сегодня, 8 декабря.

Вторую строчку занимает Александр Поварницын. В его активе 166 очков. Третье место занимает Никита Поршнев (165).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, мужчины. Общий зачёт: