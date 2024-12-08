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Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Серохвостов лидирует, Поварницын — второй

Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Серохвостов лидирует, Поварницын — второй
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Биатлонист Даниил Серохвостов продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2024/2025 с результатом 168 очков. Спортсмен снялся с масс-старта на 15 км, который прошёл сегодня, 8 декабря.

Вторую строчку занимает Александр Поварницын. В его активе 166 очков. Третье место занимает Никита Поршнев (165).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, мужчины. Общий зачёт:

  1. Даниил Серохвостов — 168
  2. Александр Поварницын — 166
  3. Никита Поршнев — 165
  4. Антон Смольский (Беларусь) — 156
  5. Виктор Плицев — 141
  6. Антон Бабиков — 123
  7. Максим Цветков — 121
  8. Вячеслав Малеев — 104
  9. Кирилл Стрельцов — 104
  10. Эдуард Латыпов — 102
  11. Кирилл Бажин — 102
  12. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 100
  13. Роман Сурнев — 100
  14. Александр Логинов — 99
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