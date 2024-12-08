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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Перро лидирует, Йоханнес Бё опустился на третье место

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Перро лидирует, Йоханнес Бё опустился на третье место
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Французский биатлонист Эрик Перро лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. Сегодня, 8 декабря, спортсмен одержал победу в масс-старте на первом этапе в Контиолахти (Финляндия). В активе Перро 165 очков.

Второе место занимает норвежец Стурла Холм Легрейд с результатом 164 очка. Тройку лидеров замкнул пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё (159).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, мужчины. Общий зачёт:

  1. Эрик Перро (Франция) — 165 очков
  2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 164
  3. Йоханнес Бё (Норвегия) — 159
  4. Эмильен Жаклен (Франция) — 144
  5. Кентен Фийон-Майе (Франция) — 136
  6. Эндре Стрëмсхейм (Норвегия) — 131
  7. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 120
  8. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 108
  9. Филипп Наврат (Германия) — 108
  10. Тарьей Бё (Норвегия) — 94
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