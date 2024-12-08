Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Перро лидирует, Йоханнес Бё опустился на третье место

Французский биатлонист Эрик Перро лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. Сегодня, 8 декабря, спортсмен одержал победу в масс-старте на первом этапе в Контиолахти (Финляндия). В активе Перро 165 очков.

Второе место занимает норвежец Стурла Холм Легрейд с результатом 164 очка. Тройку лидеров замкнул пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё (159).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, мужчины. Общий зачёт:

Эрик Перро (Франция) — 165 очков Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 164 Йоханнес Бё (Норвегия) — 159 Эмильен Жаклен (Франция) — 144 Кентен Фийон-Майе (Франция) — 136 Эндре Стрëмсхейм (Норвегия) — 131 Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 120 Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 108 Филипп Наврат (Германия) — 108 Тарьей Бё (Норвегия) — 94