Бывшая девушка Карима Халили родила сына биатлонисту Михаилу Девятьярову

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Биатлонистка Екатерина Бех, являющаяся бывшей девушкой бронзового призёра Олимпиады-2022 в эстафете, трёхкратного победителя чемпионата страны российского биатлониста Карима Халили, родила сына. Её нынешний муж и отец ребёнка — бывший биатлонист, участвующий в Играх 2010 года в Ванкувере, Михаил Девятьяров-младший. Радостную новость спортсменка сообщила на личной странице в социальных сетях.

Фото: Личный архив Екатерины Бех

«Ты — наша главная любовь и мечта всей жизни. Наш Луан», — подписала публикацию Бех.

Напомним, в сентябре 2024 года Карим Халили женился на другой биатлонистке сборной России — Анастасии Гореевой.

В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.