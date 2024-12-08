Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Эльвира Эберг упрочила лидерство, Пройс — вторая

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Шведская биатлонистка Эльвира Эберг продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. Сегодня, 8 декабря, спортсменка стала победительницей масс-старта на первом этапе в Контиолахти (Финляндия). В активе Эберг 230 очков.

Вторую строчку занимает немецкая спортсменка Франциска Пройс с результатом 170 очков. Тройку лидеров замкнула француженка Лу Жанмонно (151).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, женщины. Общий зачёт: