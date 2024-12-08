Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Эльвира Эберг упрочила лидерство, Пройс — вторая
Шведская биатлонистка Эльвира Эберг продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. Сегодня, 8 декабря, спортсменка стала победительницей масс-старта на первом этапе в Контиолахти (Финляндия). В активе Эберг 230 очков.
Вторую строчку занимает немецкая спортсменка Франциска Пройс с результатом 170 очков. Тройку лидеров замкнула француженка Лу Жанмонно (151).
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, женщины. Общий зачёт:
- Эльвира Эберг (Швеция) — 230
- Франциска Пройс (Германия) — 170
- Лу Жанмонно (Франция) — 151
- Маркета Давидова (Чехия) — 132
- Суви Минккинен (Финляндия) — 126
- Элла Хальварссон (Швеция) — 114
- Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 108
- Сара Андерссон (Швеция) — 98
- Осеан Мишелон (Франция) — 96
- Юлия Таннхаймер (Германия) — 95
- Ванесса Фойгт (Германия) — 93
- Жанна Ришар (Франция) — 88
- Жулия Симон (Франция) — 85
- Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) — 75
- Доротея Вирер (Италия) — 75
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