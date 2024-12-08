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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Эльвира Эберг упрочила лидерство, Пройс — вторая

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Эльвира Эберг упрочила лидерство, Пройс — вторая
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Шведская биатлонистка Эльвира Эберг продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. Сегодня, 8 декабря, спортсменка стала победительницей масс-старта на первом этапе в Контиолахти (Финляндия). В активе Эберг 230 очков.

Вторую строчку занимает немецкая спортсменка Франциска Пройс с результатом 170 очков. Тройку лидеров замкнула француженка Лу Жанмонно (151).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, женщины. Общий зачёт:

  1. Эльвира Эберг (Швеция) — 230
  2. Франциска Пройс (Германия) — 170
  3. Лу Жанмонно (Франция) — 151
  4. Маркета Давидова (Чехия) — 132
  5. Суви Минккинен (Финляндия) — 126
  6. Элла Хальварссон (Швеция) — 114
  7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 108
  8. Сара Андерссон (Швеция) — 98
  9. Осеан Мишелон (Франция) — 96
  10. Юлия Таннхаймер (Германия) — 95
  11. Ванесса Фойгт (Германия) — 93
  12. Жанна Ришар (Франция) — 88
  13. Жулия Симон (Франция) — 85
  14. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) — 75
  15. Доротея Вирер (Италия) — 75
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