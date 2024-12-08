Кубок мира по биатлону — 2024/2025: результаты первого этапа, календарь соревнований
Сегодня, 8 декабря, завершился первый этап Кубка мира — 2024/2025, который проходил в Контиолахти (Финляндия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этапа.
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Контиолахти (Финляндия). Результаты этапа:
Супермикст 2 x 6 + 2 x 7.5 км Эстафета
- Элла Хальварссон/Себастиан Самуэльссон (Швеция) - 36.17,6 (0 штрафных кругов + 4 дополнительных патрона)
- Жулия Симон/Кентен Фийон Майе (Франция) - отставание 10,2 (0+9)
- Ванесса Фойгт/Юстус Штрелов (Германия) - +10,2 (0+4)
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
- Норвегия (Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Йоханнес Дале-Шевдал и Вебьёрн Сёрум) — 1:59.59,6 секунды (0 штрафных кругов + 10 дополнительных патронов)
- Франция (Лу Жанмонно, Жюстин Бреза-Буше, Эрик Перро, Эмильен Жаклен) — отставание +0,8 (0+4)
- Швеция (Анна Магнуссон, Эльвира Эберг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома) +21,5 (0+7)
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
- Франция (Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Эрик Перро и Эмильен Жаклен) — 1:18.24,4 (0 штрафных кругов + 2 дополнительных патрона)
- Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Эндрю Стрёмсхейм, Йоханнес Бё) — отставание 25,8 (0+3)
- Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон) +1.37,8 (0+10)
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
- Швеция (Анна Магнуссон, Сара Андерссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) — 1:17.09,0 (1 штрафной круг + 6 дополнительных патронов)
- Франция (Лу Жанмонно, Жюстин Бреза-Буше, Софи Шово, Жулия Симон) — отставание 29,0 (1+9)
- Норвегия (Юни Арнеклейв, Каролин Оффигстад Кноттен, Марен Ельмесет Киркеэйде, Ингрид Ландмарк Тандреволд) +36,2 (1+8)
Мужчины. 15 км Индивидуальная гонка
- Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 38.08,8 (0)
- Йоханнес Бё (Норвегия) — отставание +3,0 (1)
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +24,2 (0)
Женщины. 12.5 км Индивидуальная гонка
- Лу Жанмонно (Франция) — 35.52,3 (0)
- Элла Хальварссон (Швеция) — отставание +12,3
- Эльвира Эберг (Швеция) +56,4
Мужчины. 10 км Спринт
- Эмильен Жаклен (Франция) — 23.03,1 (0)
- Себастиан Самуэльссон (Швеция) — отставание +18,9 (1)
- Филипп Наврат (Германия) +25,1 (0)
Женщины. 7.5 км Спринт
- Маркета Давидова (Чехия) — 20.39,7 (0)
- Эльвира Эберг (Швеция) — отставание +8,8 (2)
- Суви Минккинен (Финляндия) +11,9 (0)
Мужчины. 15 км Масс-старт
- Эрик Перро (Франция) — 37.12,9 (1)
- Кентен Фийон Майе (Франция) — отставание 9,1 (3)
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +11,5 (2)
Женщины. 12.5 км Масс-старт
- Эльвира Эберг (Швеция) — 35.58,6 (2)
- Жулия Симон (Франция) — отставание +16,2 (2)
- Франциска Пройс (Германия) +19,1 (2)
Комментарии