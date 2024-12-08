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Кубок мира по биатлону — 2024/2025: результаты первого этапа, календарь соревнований

Сегодня, 8 декабря, завершился первый этап Кубка мира — 2024/2025, который проходил в Контиолахти (Финляндия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этапа.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Контиолахти (Финляндия). Результаты этапа:

Супермикст 2 x 6 + 2 x 7.5 км Эстафета

Смешанная 4 x 6 км Эстафета

Норвегия (Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Йоханнес Дале-Шевдал и Вебьёрн Сёрум) — 1:59.59,6 секунды (0 штрафных кругов + 10 дополнительных патронов) Франция (Лу Жанмонно, Жюстин Бреза-Буше, Эрик Перро, Эмильен Жаклен) — отставание +0,8 (0+4) Швеция (Анна Магнуссон, Эльвира Эберг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома) +21,5 (0+7)

Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета

Франция (Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Эрик Перро и Эмильен Жаклен) — 1:18.24,4 (0 штрафных кругов + 2 дополнительных патрона) Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Эндрю Стрёмсхейм, Йоханнес Бё) — отставание 25,8 (0+3) Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон) +1.37,8 (0+10)

Женщины. 4 x 6 км Эстафета

Швеция (Анна Магнуссон, Сара Андерссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) — 1:17.09,0 (1 штрафной круг + 6 дополнительных патронов) Франция (Лу Жанмонно, Жюстин Бреза-Буше, Софи Шово, Жулия Симон) — отставание 29,0 (1+9) Норвегия (Юни Арнеклейв, Каролин Оффигстад Кноттен, Марен Ельмесет Киркеэйде, Ингрид Ландмарк Тандреволд) +36,2 (1+8)

Мужчины. 15 км Индивидуальная гонка

Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 38.08,8 (0) Йоханнес Бё (Норвегия) — отставание +3,0 (1) Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +24,2 (0)

Женщины. 12.5 км Индивидуальная гонка

Лу Жанмонно (Франция) — 35.52,3 (0) Элла Хальварссон (Швеция) — отставание +12,3 Эльвира Эберг (Швеция) +56,4

Мужчины. 10 км Спринт

Эмильен Жаклен (Франция) — 23.03,1 (0) Себастиан Самуэльссон (Швеция) — отставание +18,9 (1) Филипп Наврат (Германия) +25,1 (0)

Женщины. 7.5 км Спринт

Маркета Давидова (Чехия) — 20.39,7 (0) Эльвира Эберг (Швеция) — отставание +8,8 (2) Суви Минккинен (Финляндия) +11,9 (0)

Мужчины. 15 км Масс-старт

Эрик Перро (Франция) — 37.12,9 (1) Кентен Фийон Майе (Франция) — отставание 9,1 (3) Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +11,5 (2)

Женщины. 12.5 км Масс-старт