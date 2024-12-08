Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кубок мира по биатлону — 2024/2025: результаты первого этапа, календарь соревнований

Кубок мира по биатлону — 2024/2025: результаты первого этапа, календарь соревнований
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 8 декабря, завершился первый этап Кубка мира — 2024/2025, который проходил в Контиолахти (Финляндия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этапа.

Календарь Кубка мира - 2024/2025

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Контиолахти (Финляндия). Результаты этапа:

Супермикст 2 x 6 + 2 x 7.5 км Эстафета

  1. Элла Хальварссон/Себастиан Самуэльссон (Швеция) - 36.17,6 (0 штрафных кругов + 4 дополнительных патрона)
  2. Жулия Симон/Кентен Фийон Майе (Франция) - отставание 10,2 (0+9)
  3. Ванесса Фойгт/Юстус Штрелов (Германия) -  +10,2 (0+4)

Смешанная 4 x 6 км Эстафета

  1. Норвегия (Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Йоханнес Дале-Шевдал и Вебьёрн Сёрум) — 1:59.59,6 секунды (0 штрафных кругов + 10 дополнительных патронов)
  2. Франция (Лу Жанмонно, Жюстин Бреза-Буше, Эрик Перро, Эмильен Жаклен) — отставание +0,8 (0+4)
  3. Швеция (Анна Магнуссон, Эльвира Эберг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома) +21,5 (0+7)

Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета

  1. Франция (Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Эрик Перро и Эмильен Жаклен) — 1:18.24,4 (0 штрафных кругов + 2 дополнительных патрона)
  2. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Эндрю Стрёмсхейм, Йоханнес Бё) — отставание 25,8 (0+3)
  3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон) +1.37,8 (0+10)

Женщины. 4 x 6 км Эстафета

  1. Швеция (Анна Магнуссон, Сара Андерссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) — 1:17.09,0 (1 штрафной круг + 6 дополнительных патронов)
  2. Франция (Лу Жанмонно, Жюстин Бреза-Буше, Софи Шово, Жулия Симон) — отставание 29,0 (1+9)
  3. Норвегия (Юни Арнеклейв, Каролин Оффигстад Кноттен, Марен Ельмесет Киркеэйде, Ингрид Ландмарк Тандреволд) +36,2 (1+8)

Мужчины. 15 км Индивидуальная гонка

  1. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 38.08,8 (0)
  2. Йоханнес Бё (Норвегия) — отставание +3,0 (1)
  3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +24,2 (0)

Женщины. 12.5 км Индивидуальная гонка

  1. Лу Жанмонно (Франция) — 35.52,3 (0)
  2. Элла Хальварссон (Швеция) — отставание +12,3
  3. Эльвира Эберг (Швеция) +56,4

Мужчины. 10 км Спринт

  1. Эмильен Жаклен (Франция) — 23.03,1 (0)
  2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — отставание +18,9 (1)
  3. Филипп Наврат (Германия) +25,1 (0)

Женщины. 7.5 км Спринт

  1. Маркета Давидова (Чехия) — 20.39,7 (0)
  2. Эльвира Эберг (Швеция) — отставание +8,8 (2)
  3. Суви Минккинен (Финляндия) +11,9 (0)

Мужчины. 15 км Масс-старт

  1. Эрик Перро (Франция) — 37.12,9 (1)
  2. Кентен Фийон Майе (Франция) — отставание 9,1 (3)
  3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +11,5 (2)

Женщины. 12.5 км Масс-старт

  1. Эльвира Эберг (Швеция) — 35.58,6 (2)
  2. Жулия Симон (Франция) — отставание +16,2 (2)
  3. Франциска Пройс (Германия) +19,1 (2)
Материалы по теме
Французы в масс-старте сделали победный дубль. Йоханнес Бё пока беспомощен
Французы в масс-старте сделали победный дубль. Йоханнес Бё пока беспомощен
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android