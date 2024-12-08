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«Это особенная победа». Эрик Перро — о масс-старте на Кубке мира в Контиолахти

«Это особенная победа». Эрик Перро — о масс-старте на Кубке мира в Контиолахти
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Французский биатлонист Эрик Перро прокомментировал победу в масс-старте на первом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Контиолахти (Финляндия).

«Это особенная победа. Замёрз и не мог видеть, потому что мои глаза были мокрыми и замёрзшими, но какое это чувство — пересечь линию первым. Это уникально. Проверил три или четыре раза, действительно ли это так, и только потом посмотрел на публику и отпраздновал.

Вторая победа подряд — это безумие для нас. Думаю, что мы на хорошем пути, особенно после тяжёлого сезона в прошлом году. Просто очень счастлив и горд за свою команду и рад, что смог помочь», — приводит слова Перро IBU.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Мужчины. 15 км Масс-старт
08 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Окончено
1
Эрик Перро
Франция
37:12.9
2
Кентен Фийон Майе
Франция
+9.1
3
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+11.5

Вторым в гонке стал Кентен Фийон Майе с тремя промахами (отставание +9,1). Тройку лидеров замкнул норвежец Стурла Холм Легрейд (два промаха, +11,5).

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