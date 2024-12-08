«Это особенная победа». Эрик Перро — о масс-старте на Кубке мира в Контиолахти

Французский биатлонист Эрик Перро прокомментировал победу в масс-старте на первом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Контиолахти (Финляндия).
«Это особенная победа. Замёрз и не мог видеть, потому что мои глаза были мокрыми и замёрзшими, но какое это чувство — пересечь линию первым. Это уникально. Проверил три или четыре раза, действительно ли это так, и только потом посмотрел на публику и отпраздновал.
Вторая победа подряд — это безумие для нас. Думаю, что мы на хорошем пути, особенно после тяжёлого сезона в прошлом году. Просто очень счастлив и горд за свою команду и рад, что смог помочь», — приводит слова Перро IBU.
Вторым в гонке стал Кентен Фийон Майе с тремя промахами (отставание +9,1). Тройку лидеров замкнул норвежец Стурла Холм Легрейд (два промаха, +11,5).
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