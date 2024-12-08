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«Было весело, мы боролись до конца». Фийон Майе — о масс-старте на первом этапе Кубка мира

«Было весело, мы боролись до конца». Фийон Майе — о масс-старте на первом этапе Кубка мира
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Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира французский биатлонист Кентен Фийон Майе высказался о втором месте в масс-старте на первом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Контиолахти (Финляндия).

«В отличие от масс-старта в Антхольце, сегодня у нас были хорошие лыжи. Понятно, что это помогло немного компенсировать те ошибки, которые я допустил в стрельбе. После этого полюбил такие гонки, в которых борьба идёт до самого конца. Был в очень хорошей форме. Было весело, мы боролись до самого конца. И спасибо Эрику Перро, который провёл отличную гонку впереди и взял жёлтую майку, что очень хорошо для него». — приводит слова Фийона Майе L'Equipe.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Мужчины. 15 км Масс-старт
08 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Окончено
1
Эрик Перро
Франция
37:12.9
2
Кентен Фийон Майе
Франция
+9.1
3
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+11.5

Напомним, победителем гонки стал соотечественник Фийона Майе — Эрик Перро. Третьим стал норвежец Стурла Холм Легрейд.

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