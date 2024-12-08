«Было весело, мы боролись до конца». Фийон Майе — о масс-старте на первом этапе Кубка мира

Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира французский биатлонист Кентен Фийон Майе высказался о втором месте в масс-старте на первом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Контиолахти (Финляндия).

«В отличие от масс-старта в Антхольце, сегодня у нас были хорошие лыжи. Понятно, что это помогло немного компенсировать те ошибки, которые я допустил в стрельбе. После этого полюбил такие гонки, в которых борьба идёт до самого конца. Был в очень хорошей форме. Было весело, мы боролись до самого конца. И спасибо Эрику Перро, который провёл отличную гонку впереди и взял жёлтую майку, что очень хорошо для него». — приводит слова Фийона Майе L'Equipe.

Напомним, победителем гонки стал соотечественник Фийона Майе — Эрик Перро. Третьим стал норвежец Стурла Холм Легрейд.