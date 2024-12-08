«Не собираюсь давить на себя сейчас». Перро — о лидерстве в общем зачёте Кубка мира

Французский биатлонист Эрик Перро высказался о лидерстве в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025 после первого этапа, который прошёл в Контиолахти (Финляндия). В Хохфильцене он выйдет в жёлтой майке лидера.

«У меня никогда не было такой ситуации в жизни, поэтому не собираюсь давить на себя сейчас. С другой стороны, очевидно, что цель — добиться наилучшего общего результата, поэтому, когда я на первом месте, пользуюсь этим. Контракт всегда один и тот же: стартую ли я в жёлтой майке, последним в общем зачёте, аутсайдером или фаворитом — неважно. В конце концов, главное иметь хороший биатлон, то есть сильно давить на лыжи и хорошо стрелять. Если не буду отвлекаться на это, у меня есть все основания добиться успеха, так что посмотрим», — приводит слова Перро Biathlonlive.

Эрик Перро выиграл масс-старт на первом этапе Кубка мира. Вторым в гонке стал Кентен Фийон Майе с тремя промахами (отставание +9,1). Тройку лидеров замкнул норвежец Стурла Холм Легрейд (два промаха, +11,5).