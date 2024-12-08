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Кентен Фийон Майе — о зависти к Перро: наказывать себя, видя успех других, мне ни к чему

Кентен Фийон Майе — о зависти к Перро: наказывать себя, видя успех других, мне ни к чему
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Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира французский биатлонист Кентен Фийон Майе высказался о лидерстве своего соотечественника Эрика Перро в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025.

«Видеть, как Эрик надевает жёлтую майку, как это приятно для него — знаю, каково это: надеть её впервые в своей карьере, и это прекрасный момент. Это большая командная победа, поздравляю Эрика, который показал и подтвердил свои большие способности. Наказывать себя, видя успех других, мне ни к чему. Был счастлив, когда Эмильен [Жаклен] выиграл, и то же самое можно сказать об Эрике. Это в интересах всех, дополнительная мотивация. У меня нет причин завидовать чужим выступлениям. Когда пропускаю такую гонку, как спринт, могу винить только себя. Когда добиваюсь успеха в гонке, хочу поделиться им с товарищами по команде», — приводит слова Фийон Майе Nordic Magazine.

Второе место в общем зачёте занимает норвежец Стурла Холм Легрейд с результатом 164 очка. Тройку лидеров замкнул пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё (159). В Хохфильцене Эрик Перро выйдет в жёлтой майке лидера.

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