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Тандреволд: главной целью было завоевать жёлтую майку. Очень жаль, что возможность упущена

Тандреволд: главной целью было завоевать жёлтую майку. Очень жаль, что возможность упущена
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Норвежская биатлонистка Ингрид Тандреволд с сожалением высказалась о пропуске гонок из-за проблем с сердцем. Напомним, спортсменка снялась с масс-старта на первом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Контиолахти (Финляндия), а также приняла решение пропустить весь второй этап, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия).

«Моей главной целью в этом сезоне было завоевать жёлтую майку. Это была цель, к достижению которой я готовилась все лето и осень, и я чувствовала себя полностью готовой к этому. И мне, конечно, очень жаль, что эта возможность упущена», — приводит слова Тандреволд TV2.

В обеих личных гонках (индивидуальной гонке и спринте) на этапе в Контиолахти Тандреволд останавливалась на трассе из-за проблем с сердечным ритмом.

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