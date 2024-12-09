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«Довольно слабо». Йоханнес Бё подвёл итоги первого этапа Кубка мира в Контиолахти

«Довольно слабо». Йоханнес Бё подвёл итоги первого этапа Кубка мира в Контиолахти
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал своё выступление на первом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Контиолахти (Финляндия). В воскресенье, 8 декабря, спортсмен занял девятое место в масс-старте с четырьмя промахами.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Мужчины. 15 км Масс-старт
08 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Окончено
1
Эрик Перро
Франция
37:12.9
2
Кентен Фийон Майе
Франция
+9.1
3
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+11.5

«Это было довольно слабо. Совместный старт здесь непрост, потому что, если ты собираешься использовать свои сильные стороны, то будешь просто водителем автобуса, который едет с тобой загруженным. Было слишком много промахов. На самом деле это была немного разочаровывающая гонка.

Думаю, что в Контиолахти мои ожидания оправдались. Так что это просто показывает, чего я хочу и к чему стремлюсь. Можно сказать, что начало сезона вышло разнообразным. Будет и возможность исправить собственные ошибки на следующем этапе», — приводит слова Бё TV2.

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