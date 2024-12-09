«Довольно слабо». Йоханнес Бё подвёл итоги первого этапа Кубка мира в Контиолахти

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал своё выступление на первом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Контиолахти (Финляндия). В воскресенье, 8 декабря, спортсмен занял девятое место в масс-старте с четырьмя промахами.

«Это было довольно слабо. Совместный старт здесь непрост, потому что, если ты собираешься использовать свои сильные стороны, то будешь просто водителем автобуса, который едет с тобой загруженным. Было слишком много промахов. На самом деле это была немного разочаровывающая гонка.

Думаю, что в Контиолахти мои ожидания оправдались. Так что это просто показывает, чего я хочу и к чему стремлюсь. Можно сказать, что начало сезона вышло разнообразным. Будет и возможность исправить собственные ошибки на следующем этапе», — приводит слова Бё TV2.