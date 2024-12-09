Перро — о победе в масс-старте: пришлось взять на себя ответственность
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Французский биатлонист Эрик Перро высказался о своей победе в масс-старте на первом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Контиолахти (Финляндия).
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Мужчины. 15 км Масс-старт
08 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Окончено
1
Эрик Перро
Франция
37:12.9
2
Кентен Фийон Майе
Франция
+9.1
3
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+11.5
«Это первый раз, когда я первым пересёк черту на Кубке мира, и это уникальное чувство. Это даёт много эмоций и энергии. Я не торопился. Я амбициозен, и на последних двух кругах, где я лидировал, я столкнулся со своими амбициями. Мне пришлось взять на себя ответственность. Я рад, что реализовал это.
Летом и в начале сезона я установил для себя чёткий план: оставаться сосредоточенным на важных моментах, даже когда я говорю себе, что другие стреляют лучше. Это что-то естественное, и цель состоит в том, чтобы постараться избавиться от всех подобных мыслей», — приводит слова Перро Nordic Magazine.
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