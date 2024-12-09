Перро — о победе в масс-старте: пришлось взять на себя ответственность

Французский биатлонист Эрик Перро высказался о своей победе в масс-старте на первом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Контиолахти (Финляндия).

«Это первый раз, когда я первым пересёк черту на Кубке мира, и это уникальное чувство. Это даёт много эмоций и энергии. Я не торопился. Я амбициозен, и на последних двух кругах, где я лидировал, я столкнулся со своими амбициями. Мне пришлось взять на себя ответственность. Я рад, что реализовал это.

Летом и в начале сезона я установил для себя чёткий план: оставаться сосредоточенным на важных моментах, даже когда я говорю себе, что другие стреляют лучше. Это что-то естественное, и цель состоит в том, чтобы постараться избавиться от всех подобных мыслей», — приводит слова Перро Nordic Magazine.