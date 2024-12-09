Лидер прошлого сезона Лиза Виттоцци пропустит ещё два этапа Кубка мира

Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2018, двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира по итогам сезона-2023/2024 итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци не успеет дебютировать в текущем сезоне КМ в 2024 году. Итальянка продолжает восстанавливаться после травмы спины.

Виттоцци пропустит грядущие этапы в Хохфильцене (Австрия, с 13 по 15 декабря) и Анси (Франция, с 19 по 22 декабря). Далее Кубок мира продолжится уже в 2025 году.

«После тренировок, проведённых в последние дни в Обертиллиахе, Лиза по согласованию с тренерским штабом решила продолжить индивидуальную подготовку в ближайшие недели с целью представить себя в максимальном физическом состоянии на трассе в Оберхофе (с 9 по 12 января)», — сообщает пресс-служба Федерации лыжных видов спорта Италии.