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Стал известен состав сборной Норвегии на 2-й этап Кубка мира. Дале потерял место в основе

Стал известен состав сборной Норвегии на 2-й этап Кубка мира. Дале потерял место в основе
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Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на первый этап Кубка мира – 2024/2025, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия) с 13 по 15 декабря. В рамках этапа пройдут спринты, пасьюты и эстафеты.

Стоит отметить, что место в основной команде по итогам первого этапа потерял призёр чемпионатов мира Йоханнес Дале-Шевдал (63-е, 23-е и 21-е места в личных гонках). Вместо него в Австрию поедет 23-летний Мартин Улдаль (лидер Кубка IBU).

«Новобранцы громко стучатся в двери, демонстрируя сильные выступления на Кубке IBU, а Дале не добился достаточно хороших результатов в Финляндии», — заявил в официальном пресс-релизе менеджер сборной Пер-Арне Ботнан.

Мужчины:

Йоханнес Бё;
Тарьей Бё;
Ветле Шоста Кристиансен;
Мартин Улдаль;
Стурла Холм Легрейд;
Эндре Стрëмсхейм;
Вебьёрн Сёрум.

Женщины:

Юни Арнеклейв;
Эмили Охейм Калькенберг;
Марен Ельмесет Киркеэйде;
Каролин Оффигстад Кноттен;
Гро Ньёльстад Рандбю;
Марит Эйгар.

Календарь Кубка мира - 2024/2025 по биатлону
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