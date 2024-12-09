Стал известен состав сборной Норвегии на 2-й этап Кубка мира. Дале потерял место в основе

Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на первый этап Кубка мира – 2024/2025, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия) с 13 по 15 декабря. В рамках этапа пройдут спринты, пасьюты и эстафеты.

Стоит отметить, что место в основной команде по итогам первого этапа потерял призёр чемпионатов мира Йоханнес Дале-Шевдал (63-е, 23-е и 21-е места в личных гонках). Вместо него в Австрию поедет 23-летний Мартин Улдаль (лидер Кубка IBU).

«Новобранцы громко стучатся в двери, демонстрируя сильные выступления на Кубке IBU, а Дале не добился достаточно хороших результатов в Финляндии», — заявил в официальном пресс-релизе менеджер сборной Пер-Арне Ботнан.

Мужчины:

Йоханнес Бё;

Тарьей Бё;

Ветле Шоста Кристиансен;

Мартин Улдаль;

Стурла Холм Легрейд;

Эндре Стрëмсхейм;

Вебьёрн Сёрум.

Женщины:

Юни Арнеклейв;

Эмили Охейм Калькенберг;

Марен Ельмесет Киркеэйде;

Каролин Оффигстад Кноттен;

Гро Ньёльстад Рандбю;

Марит Эйгар.