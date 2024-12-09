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Уле-Эйнар Бьорндален высказался о проблемах с сердцем у Ингрид Тандреволд

Уле-Эйнар Бьорндален высказался о проблемах с сердцем у Ингрид Тандреволд
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Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален высказался о том, что его соотечественница Ингрид Ландмарк Тандреволд снялась с масс-старта на первом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Контиолахти (Финляндия) и пропустит весь второй этап в Хохфильцене (Австрия) из-за проблем с сердцем.

Легенда биатлона считает, что Тандреволд должна была завершить соревновательную деятельность раньше, сразу, как возникли проблемы.

«Да, лично я так думаю, потому что здоровье всегда должно быть на первом месте. Но она говорит, что у них всё под контролем. Будем надеяться, что это не опасно», — приводит слова Бьорндалена VG.

Напомним, в обеих личных гонках (индивидуальной гонке и спринте) на этапе в Контиолахти Тандреволд останавливалась на трассе из-за проблем с сердечным ритмом.

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