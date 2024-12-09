Стал известен состав сборной Франции по биатлону на второй этап Кубка мира в Хохфильцене

Федерация биатлона Франции опубликовала состав национальной команды на второй этап Кубка мира сезона-2024/2025, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия) с 13 по 15 декабря. В рамках этапа пройдут спринты, гонка преследования и эстафеты.
Мужчины:
Эмильен Клод;
Фабьен Клод;
Кентен Фийон Майе;
Антонен Гигонна;
Эмильен Жаклен;
Эрик Перро.
Женщины:
Жюстин Бреза-Буше;
Софи Шово;
Жилонн Гигонна;
Лу Жанмонно;
Осеан Мишелон;
Жанна Ришар;
Жулия Симон.
По итогам первого этапа Кубка мира общий зачёт соревнований у мужчин возглавляет 23-летний француз Эрик Перро (165 очков), у женщин — 25-летняя шведка Эльвира Эберг (230).