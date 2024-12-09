Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стал известен состав сборной Франции по биатлону на второй этап Кубка мира в Хохфильцене

Федерация биатлона Франции опубликовала состав национальной команды на второй этап Кубка мира сезона-2024/2025, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия) с 13 по 15 декабря. В рамках этапа пройдут спринты, гонка преследования и эстафеты.

Мужчины:

Эмильен Клод;

Фабьен Клод;

Кентен Фийон Майе;

Антонен Гигонна;

Эмильен Жаклен;

Эрик Перро.

Женщины:

Жюстин Бреза-Буше;

Софи Шово;

Жилонн Гигонна;

Лу Жанмонно;

Осеан Мишелон;

Жанна Ришар;

Жулия Симон.

По итогам первого этапа Кубка мира общий зачёт соревнований у мужчин возглавляет 23-летний француз Эрик Перро (165 очков), у женщин — 25-летняя шведка Эльвира Эберг (230).