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Стал известен состав сборной Франции по биатлону на второй этап Кубка мира в Хохфильцене

Стал известен состав сборной Франции по биатлону на второй этап Кубка мира в Хохфильцене
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Федерация биатлона Франции опубликовала состав национальной команды на второй этап Кубка мира сезона-2024/2025, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия) с 13 по 15 декабря. В рамках этапа пройдут спринты, гонка преследования и эстафеты.

Мужчины:

Эмильен Клод;
Фабьен Клод;
Кентен Фийон Майе;
Антонен Гигонна;
Эмильен Жаклен;
Эрик Перро.

Женщины:

Жюстин Бреза-Буше;
Софи Шово;
Жилонн Гигонна;
Лу Жанмонно;
Осеан Мишелон;
Жанна Ришар;
Жулия Симон.

По итогам первого этапа Кубка мира общий зачёт соревнований у мужчин возглавляет 23-летний француз Эрик Перро (165 очков), у женщин — 25-летняя шведка Эльвира Эберг (230).

Календарь Кубка мира - 2024/2025 по биатлону
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