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37-летний Яков Фак: по ощущениям, я в середине своей карьеры, а не в конце

37-летний Яков Фак: по ощущениям, я в середине своей карьеры, а не в конце
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37-летний словенский биатлонист Яков Фак рассказал, как поддерживает свою мотивацию выступать на самом высоком уровне (Кубке мира).

«Скоро конец моей карьеры, это пугающая мысль, но я стараюсь не думать об этом. Мне просто нужно сосредоточиться на том, что будет дальше. Биатлон такой классный, но довольно жестокий, как и все виды спорта. Я действительно люблю его: если бы не любил, меня бы здесь не было. Чувство, которое испытываешь, когда начинаешь гонку, – это нечто особенное, мне оно очень нравится.

Я конкурентоспособен во всём. Когда играю в видеоигры со своими товарищами по команде, я хочу выиграть. Если вы разбудите меня в час ночи, я скажу: «Поехали!» А ещё, если вы скажете, что гонка в час ночи, я буду там – никаких отговорок!

Мысли об Олимпиаде-2026 поддерживают мою мотивацию. Ещё весной я думал об этом и грустил, потому что чувствую себя намного моложе, чем есть на самом деле. В конце сезона я думал: «Неужели всё так и будет: одна гонка – и всё кончено?» Время летит быстрее, чем мои мысли. По ощущениям, я нахожусь в середине своей карьеры, а не в конце. Я решил не беспокоиться об этом, а просто делать всё возможное, чтобы наслаждаться каждой тренировкой и быть лучшей версией себя», — приводит слова Фака пресс-служба IBU.

Фак – обладатель серебряной медали Олимпийских игр –2018 в Пхёнчхане, двукратный чемпион мира и серебряный призёр 2012 года.

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