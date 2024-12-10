Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кристиансен справил нужду перед вакс-кабиной с изображением Давидовой. Она отреагировала

Кристиансен справил нужду перед вакс-кабиной с изображением Давидовой. Она отреагировала
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен справил нужду перед вакс-кабиной сборной Чехии, на которой крупным планом была изображена Маркета Давидова, и рассказал об этом в социальных сетях. Инцидент произошёл во время первого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходил в Контиолахти (Финляндия).

Фото: Из личного архива Кристиансена

«Это было единственное место, которое я смог найти, и оно оказалось прямо перед Маркетой Давидовой. Думаю, она отнеслась к этому с юмором. Это вышло случайно. Она ничего не сказала, но мне придётся извиниться лично, когда я увижу её в следующий раз. Это было своего рода совпадением, что на заднем плане было её лицо, увеличенное в 3000 раз», — приводит слова Кристиансена NRK.

«Я видела его. Надеюсь, в этом не было ничего личного. Но всё хорошо», — прокомментировала ситуацию Давидова.

Материалы по теме
Лидер прошлого сезона Лиза Виттоцци пропустит ещё два этапа Кубка мира
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android