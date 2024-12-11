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«Время пришло». Богалий оценила успешное выступление Серохвостова в Кубке России

«Время пришло». Богалий оценила успешное выступление Серохвостова в Кубке России
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Вице-президент Союза биатлонистов России, двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий оценила выступление российского биатлониста Даниила Серохвостова в Кубке России — 2024/2025.

«Время пришло. У парня постоянно возникали проблемы со здоровьем, простуды. Много стартов пропускал. Очень рада, что сейчас он вроде справился с этими трудностями. Притом ему есть где прибавлять. Обратите внимание, что по скорости он проиграл на втором этапе в спринте около двух секунд победителю Антону Смольскому из Беларуси. Но два промаха — это чрезмерная роскошь. Примерно 40 секунд — большой гандикап», — приводит слова Богалий пресс-служба ОКР.

Напомним, Даниил Серохвостов продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2024/2025 с результатом 168 очков. Вторую строчку занимает Александр Поварницын. В его активе 166 очков. Третье место занимает Никита Поршнев (165).

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