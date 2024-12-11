Кубок России по биатлону, второй этап: расписание гонок, где смотреть трансляции

В четверг, 12 декабря, в Ижевске начнётся третий этап Альфа-Банк Кубка России по биатлону — 2024/2025. В его рамках с 12 по 15 декабря пройдут мужские и женские индивидуальные гонки, спринты и гонки преследования. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с подробным расписанием соревнований.
Кубок России по биатлону — 2024/2025.
Третий этап, Ижевск (время — московское):
12 декабря
10:00. Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
12:45. Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
14 декабря
10:00. Мужчины. Спринт 10 км
13:00. Женщины. Спринт 7,5 км
15 декабря
10:00. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
12:00. Женщины. Гонка преследования 10 км
Показ гонок в прямом эфире осуществляют телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Страна», «Матч! Арена» и «Матч! Планета».