Кубок России по биатлону, второй этап: расписание гонок, где смотреть трансляции

В четверг, 12 декабря, в Ижевске начнётся третий этап Альфа-Банк Кубка России по биатлону — 2024/2025. В его рамках с 12 по 15 декабря пройдут мужские и женские индивидуальные гонки, спринты и гонки преследования. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с подробным расписанием соревнований.

Кубок России по биатлону — 2024/2025.

Третий этап, Ижевск (время — московское):

12 декабря

10:00. Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км

12:45. Женщины. Индивидуальная гонка 15 км

14 декабря

10:00. Мужчины. Спринт 10 км

13:00. Женщины. Спринт 7,5 км

15 декабря

10:00. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км

12:00. Женщины. Гонка преследования 10 км

Показ гонок в прямом эфире осуществляют телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Страна», «Матч! Арена» и «Матч! Планета».