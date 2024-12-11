Кубок России — 2024/25, 3-й этап, мужчины: во сколько индивидуальная гонка, где смотреть

В четверг, 12 декабря, состоится мужская индивидуальная гонка в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 по биатлону, который пройдёт в Ижевске. Трансляцию гонки в прямом эфире проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Начало трансляции — в 10:00 мск.

Напомним, лидером общего зачёта Кубка России после двух проведённых этапов является Даниил Серохвостов, представляющий Новосибирскую область. В активе спортсмена 168 очков. На одно очко от него отстаёт Александр Поварницын (Тюменская область), тройку лучших замыкает представитель ХМАО-Югра Никита Поршнев (165).

Третий этап Кубка России пройдёт в Ижевске с 12 по 15 декабря.