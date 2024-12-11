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Кубок России — 2024/2025, 3-й этап, женщины: во сколько индивидуальная гонка, где смотреть

В четверг, 12 декабря, состоится женская индивидуальная гонка в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 по биатлону, который пройдёт в Ижевске. Трансляцию гонки в прямом эфире проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Начало трансляции — в 12:45 мск.

Стартовый лист (частично):

3. Полина Шевнина (Московская область)...

10. Тамара Дербушева (Свердловская область)

11. Анастасия Гришина (Новосибирская область — Алтайский край)...

14. Светлана Миронова (Свердловская область)...

19. Ирина Казакевич (Свердловская область)...

21. Наталия Шевченко (Свердловская область)...

33. Анастасия Халили (Московская область)...

35. Виктория Сливко (Тюменская область)...

41. Виктория Метеля (ХМАО-Югра)...

43. Анастасия Зырянова (Московская область).

44. Кристина Резцова (Московская область).

Третий этап Кубка России пройдёт в Ижевске с 12 по 15 декабря.