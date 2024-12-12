Серохвостов, Бабиков, Латыпов и Смольский пропустят индивидуальную конку на КР в Ижевске

Биатлонисты Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов и Антон Смольский не примут участия в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка России в Ижевске. Об этом стало известно следует из протоколов, опубликованных на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Трансляцию гонки в прямом эфире проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Начало трансляции — в 10:00 мск.

Напомним, лидером общего зачёта Кубка России после двух проведённых этапов является Даниил Серохвостов, представляющий Новосибирскую область. В активе спортсмена 168 очков. На одно очко от него отстаёт Александр Поварницын (Тюменская область), тройку лучших замыкает представитель ХМАО-Югра Никита Поршнев (165).