Эдуард Латыпов объяснил причины пропуска индивидуальной гонки на КР

Бронзовый призёр ОИ-2022 Эдуард Латыпов прокомментировал пропуск индивидуальной гонки на этапе Альфа‑Банк Кубка России в Ижевске. Старт проходит в эти минуты.

«Во‑первых, потому что достаточно много гонок. Нужно что‑то пропускать, потому что действительно для организма это большой стресс, около 15–16 гонок только за декабрь. Приняли решение именно эту гонку пропустить, а последующие бежать.

Второй момент: есть небольшое недомогание. С этим тоже связан пропуск такой большой гонки. Это длинная дистанция, так скажем, тяжёлая. Остановились на спринте и гонке преследования», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».

Напомним, лидером общего зачёта Кубка России после двух проведённых этапов является Даниил Серохвостов, представляющий Новосибирскую область. В активе спортсмена 168 очков. На одно очко от него отстаёт Александр Поварницын (Тюменская область), тройку лучших замыкает представитель ХМАО-Югра Никита Поршнев (165).