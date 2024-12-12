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Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на юбилейной «Ижевской винтовке»

Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на юбилейной «Ижевской винтовке»
Александр Логинов
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Александр Логинов стал победителем индивидуальной гонки в рамках Альфа-Банк чемпионата России по биатлону — 2024/2025. Чемпион мира допустил три промаха. Отметим, что в рамках ЧР проходит юбилейная, 55-я по счёту «Ижевская винтовка».

Второе место занял Кирилл Стрельцов, который отстал от Логинова на 39 секунд и промахнулся два раза. А тройку призёров замкнул Рустам Каюмов. У него также два промаха и отставание в 46,4.

Биатлон. Чемпионат России — 2024/2025, 3-й этап, Ижевск. Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины:

1. Александр Логинов (Тюменская область) — 49.17,6 (3 промаха).
2. Кирилл Стрельцов (Московская область) — отставание 39,0 (2).
3. Рустам Каюмов (ЯНАО) +46,4 (2).
4. Максим Цветков (Санкт-Петербург — Вологодская область) +1.11,0 (2).
5. Иван Колотов (Пермский край) +1.09,0 (2).
5. Василий Томшин (Свердловская область) +1.15,1 (0).

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 3, Ижевск
Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
12 декабря 2024, четверг. 10:00 МСК
Окончено
1
Александр Логинов
Тюменская область
56:09.8
2
Кирилл Стрельцов
Московская область
+39.0
3
Рустам Каюмов
Ямало-Ненецкий АО
+46.4

Индивидуальную гонку, напомним, не бежали лидеры сборной Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов.

Календарь Кубка России по биатлону - 2024/2025
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