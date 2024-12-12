Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на юбилейной «Ижевской винтовке»

Александр Логинов стал победителем индивидуальной гонки в рамках Альфа-Банк чемпионата России по биатлону — 2024/2025. Чемпион мира допустил три промаха. Отметим, что в рамках ЧР проходит юбилейная, 55-я по счёту «Ижевская винтовка».

Второе место занял Кирилл Стрельцов, который отстал от Логинова на 39 секунд и промахнулся два раза. А тройку призёров замкнул Рустам Каюмов. У него также два промаха и отставание в 46,4.

Биатлон. Чемпионат России — 2024/2025, 3-й этап, Ижевск. Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины:

1. Александр Логинов (Тюменская область) — 49.17,6 (3 промаха).

2. Кирилл Стрельцов (Московская область) — отставание 39,0 (2).

3. Рустам Каюмов (ЯНАО) +46,4 (2).

4. Максим Цветков (Санкт-Петербург — Вологодская область) +1.11,0 (2).

5. Иван Колотов (Пермский край) +1.09,0 (2).

5. Василий Томшин (Свердловская область) +1.15,1 (0).

Индивидуальную гонку, напомним, не бежали лидеры сборной Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов.