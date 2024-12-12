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Полина Шевнина выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»

Полина Шевнина выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»
Полина Шевнина
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Полина Шевнина стала первой в индивидуальной гонке в рамках Альфа-Банк чемпионата России по биатлону — 2024/2025. Она допустила одну ошибку последним, 20-м выстрелом.

Второе место заняла Наталия Шевченко, которая отстреляла без ошибок, но уступила Шевниной 6,4 секунды. А тройку призёров замкнула Виктория Сливко. У неё два промаха и отставание 32,4.

Биатлон. Чемпионат России — 2024/2025, 3-й этап, Ижевск. Индивидуальная гонка 15 км. Женщины:

1. Полина Шевнина (Московская область) — 46.46,4 (1 промах).
2. Наталия Шевченко (Свердловская область) — отставание 6,4 (0).
3. Виктория Сливко (Тюменская область) +32,4 (2).
4. Анастасия Зырянова (Московская область) +1.17,1 (1).
5. Анастасия Гришина (Новосибирская область) +2.20,5 (2).
6. Светлана Миронова (Свердловская область) +3.08,8 (2).

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 3, Ижевск
Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
12 декабря 2024, четверг. 12:45 МСК
Окончено
1
Полина Шевнина
Московская область
46:46.4
2
Наталия Шевченко
Свердловская область
+6.4
3
Виктория Сливко
Тюменская область
+32.4

Отметим, что в рамках ЧР проходит юбилейная, 55-я по счёту «Ижевская винтовка».

Календарь Кубка России по биатлону - 2024/2025
Общий зачёт Кубка России по биатлону - 2024/2025
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