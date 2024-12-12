Логинов — о победе в индивидуалке: обидные ошибки на рубеже, но пока это мой уровень

Биатлонист Александр Логинов прокомментировал победу на «Ижевской винтовке», которую он добыл сегодня, 12 декабря. Чемпион мира допустил три промаха.

— Хорошая гонка. Конечно, обидные ошибки на рубеже, но с моим уровнем стрелковой готовности сейчас пока, увы, это моя стрельба.

— Заметили, что для индивидуальной гонки вы слишком быстро стреляли.

— Я сейчас немного в тренировочном процессе стараюсь экспериментировать. Очень много пропустил, сейчас только‑только восстанавливаю стрелковые навыки. Понятно, что я столько лет стрелял, но после перелома всё равно много нюансов, которые не позволяют пока показывать былой уровень, — приводит слова Логинова «Матч ТВ».