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Логинов — о победе в индивидуалке: обидные ошибки на рубеже, но пока это мой уровень

Логинов — о победе в индивидуалке: обидные ошибки на рубеже, но пока это мой уровень
Александр Логинов
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Биатлонист Александр Логинов прокомментировал победу на «Ижевской винтовке», которую он добыл сегодня, 12 декабря. Чемпион мира допустил три промаха.

— Хорошая гонка. Конечно, обидные ошибки на рубеже, но с моим уровнем стрелковой готовности сейчас пока, увы, это моя стрельба.

— Заметили, что для индивидуальной гонки вы слишком быстро стреляли.
— Я сейчас немного в тренировочном процессе стараюсь экспериментировать. Очень много пропустил, сейчас только‑только восстанавливаю стрелковые навыки. Понятно, что я столько лет стрелял, но после перелома всё равно много нюансов, которые не позволяют пока показывать былой уровень, — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 3, Ижевск
Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
12 декабря 2024, четверг. 10:00 МСК
Окончено
1
Александр Логинов
Тюменская область
56:09.8
2
Кирилл Стрельцов
Московская область
+39.0
3
Рустам Каюмов
Ямало-Ненецкий АО
+46.4
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