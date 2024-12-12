У Виктории Метели пошла кровь из носа во время индивидуалки на ЧР. Она стала 17-й

Югорская биатлонистка Виктория Метеля рассказала о плохом самочувствии во время индивидуальной гонки на чемпионате России в Ижевске.

На дистанции у спортсменки пошла кровь из носа, но она продолжила соревноваться. В итоговом протоколе Метеля заняла 17-е место, проиграв лидеру Шевниной 4.45,7 секунды. Спортсменка промахнулась четыре раза.

«Села на спуске и увидела, как кровь не просто капает, а бежит. Зажала рукой нос, вроде прекратилось всё на круге. Потом на следующем круге снова села на спуске и уже из другой ноздри полилось. Предполагаю, что это давление. Чувствую себя сейчас хорошо, проблем нет. Почему не сошла? Слышала свой результат, но ничего не напрягало, работаем», — сказала Метеля в эфире «Матч ТВ».