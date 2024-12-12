У Виктории Метели пошла кровь из носа во время индивидуалки на ЧР. Она стала 17-й
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Югорская биатлонистка Виктория Метеля рассказала о плохом самочувствии во время индивидуальной гонки на чемпионате России в Ижевске.
На дистанции у спортсменки пошла кровь из носа, но она продолжила соревноваться. В итоговом протоколе Метеля заняла 17-е место, проиграв лидеру Шевниной 4.45,7 секунды. Спортсменка промахнулась четыре раза.
«Села на спуске и увидела, как кровь не просто капает, а бежит. Зажала рукой нос, вроде прекратилось всё на круге. Потом на следующем круге снова села на спуске и уже из другой ноздри полилось. Предполагаю, что это давление. Чувствую себя сейчас хорошо, проблем нет. Почему не сошла? Слышала свой результат, но ничего не напрягало, работаем», — сказала Метеля в эфире «Матч ТВ».
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Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
12 декабря 2024, четверг. 12:45 МСК
Окончено
1
Полина Шевнина
Московская область
46:46.4
2
Наталия Шевченко
Свердловская область
+6.4
3
Виктория Сливко
Тюменская область
+32.4
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