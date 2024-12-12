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Кубок мира по биатлону — 2024/2025: расписание 2-го этапа в Хохфильцене

Кубок мира по биатлону — 2024/2025: расписание 2-го этапа в Хохфильцене
Тарьей Бё
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С 13 по 15 декабря в Хохфильцене (Австрия) пройдёт первый этап Кубка мира — 2024/2025 по биатлону, где разыграют шесть комплектов наград. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием гонок.

13 декабря:
13:20 — спринт 7,5 км, женщины;
16:20 — спринт 10 км, мужчины.

14 декабря:
14:15 — гонка преследования 12,5 км, женщины;
16:45 — гонка преследования 15 км, мужчины.

15 декабря:
13:30 — эстафета 4х6 км, женщины;
16:15 — эстафета 4х7,5 км, мужчины.

Лидерами общего зачёта после первого этапа в финском Контиолахти являются Эльвира Эберг (Швеция) и Эрик Перро (Франция). Ранее стало известно, что австрийский этап пропустит лидер прошлого сезона итальянка Лиза Виттоцци.

Календарь Кубка мира по биатлону - 2024/2025
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2024/2025
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