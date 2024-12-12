Стали известны первые пары на «Рождественскую гонку звёзд» в Гельзенкирхене

Fondo Italia сообщила о первых парах биатлонистов, которые выступят на «Рождественской гонке звёзд» — 2024 в Гельзенкирхене (Германия). Третий год подряд в шоу-соревнованиях принимает участие французский тандем Жулии Симон и Фабьена Клода. Они становились победителями два последних года.

Заявлены также бельгийцы Лотте Ли и Флоран Клод и две пары хозяев: Ванессы Фойгт и Юстуса Штрелова, Франциски Пройс и Филиппа Наврата.

«Рождественская гонка звёзд» — 2024 состоится в субботу, 28 декабря, на домашней арене футбольного клуба «Шальке-04». В разные годы победителями шоу-гонки становились российские биатлонисты Антон Шипулин, Екатерина Юрлова-Перхт, Евгений Устюгов, Евгения Павлова и Матвей Елисеев. В последние годы из-за отстранения россиян на турнир больше не приглашают.