Логинов и Шевнина получили Кубок Александра Привалова за результаты на ЧР-2024

Александр Логинов (Тюменская область) и Полина Шевнина (Московская область) стали обладателями Кубка Александра Привалова. Этот мемориальный трофей ежегодно вручается Союзом биатлонистов России обладателям титула чемпиона России по биатлону у мужчин и женщин в индивидуальной гонке.

Фото: Союз биатлонистов России

Фото: Союз биатлонистов России

В этом сезоне Кубок Привалова разыгрывался в третий раз. Его обладатели должны были определиться в марте этого года в рамках Альфа-Банк Чемпионата России в Тюмени, но индивидуальные гонки были отменены в связи с национальным трауром. Позднее СБР включил их в программу 55-й «Ижевской винтовки».

Обладатели Кубка Александра Привалова:

Сезон-2021/2022 – Виктория Сливко (Тюменская область) / Евгений Идинов (Тюменская область) – 25 декабря 2021, Ижевск;

Сезон–2022/2023 – Лариса Куклина (ЯНАО) / Кирилл Бажин (Свердловская область) – 23 февраля 2023, Ижевск;

Сезон–2023/2024 – Полина Шевнина (Московская область) / Александр Логинов (Тюменская область), 12 декабря 2024 г., Ижевск;

Сезон–2024/2025 – Кубок Александра Привалова будет разыгран 23 января в Дёмине.