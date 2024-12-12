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«Вот такие женщины в биатлоне». Губерниев — о Метеле, у которой пошла кровь из носа на ЧР

«Вот такие женщины в биатлоне». Губерниев — о Метеле, у которой пошла кровь из носа на ЧР
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Спортивный комментатор и известный журналист Дмитрий Губерниев пожелал здоровья 21-летней югорской биатлонистке Виктории Метеле, у которой пошла кровь из носа во время индивидуалки на чемпионате России в Ижевске. Позднее спортсменка объяснила произошедшее плохим самочувствием, несмотря на которое она всё равно продолжила соревноваться.

«Вика Метеля, невероятное мужество! Кровь пошла. Видимо, давление, сосуды. Вика, береги себя. Ты нужна нам. Вот такие у нас женщины в биатлоне», — сказал Губерниев в видео, которое опубликовал на личной странице в социальных сетях.

В итоговом протоколе Метеля заняла 17-е место, проиграв лидеру Шевниной 4.45,7 секунды. Спортсменка промахнулась четыре раза.

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