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Тандреволд — о самочувствии: у меня всё хорошо, хотя сейчас хотелось бы быть в Хохфильцене

Тандреволд — о самочувствии: у меня всё хорошо, хотя сейчас хотелось бы быть в Хохфильцене
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Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд в социальных сетях рассказала о своём самочувствии, заявив, что у неё все хорошо и проблемы со здоровьем не опасны.

«Всем, кто спрашивает меня о самочувствии, спасибо. У меня всё хорошо, хотя сейчас мне, конечно, хотелось бы быть в Хохфильцене. Буду держать вас в курсе, как только у меня появятся новости.

Поскольку в последнее время СМИ пишут много дезинформации о моём здоровье, просто хочу сказать (ещё раз), что моя сердечная аритмия НЕ ОПАСНА!!! Нельзя сравнивать между собой различные сердечные аритмии, не зная всех деталей. Поэтому, если вы прочитаете что-то другое, не верьте этому и доверьтесь мне», — написала Тандреволд в социальных сетях.

Напомним, Ингрид Ландмарк Тандреволд снялась с масс-старта на первом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Контиолахти (Финляндия) и пропустит весь второй этап в Хохфильцене (Австрия) из-за проблем с сердцем.

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