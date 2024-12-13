Кубок мира по биатлону, 2-й этап, женский спринт: во сколько начнётся, стартовый лист

В пятницу, 13 декабря, в австрийском Хохфильцене откроется второй этап Кубка мира по биатлону — 2024/2025. В первый день соревнований пройдёт женский спринт. Его начало — в 13:30 по московскому времени.

Кубок мира — 2024/2025, второй этап. Женщины, спринт 7,5 км. Стартовый лист:

16. Лена Хекки (Швейцария).

18. Ханна Эберг (Швеция).

20. Жюстин Бреза-Буше (Франция).

46. Лу Жанмонно (Франция).

48. Жулия Симон (Франция).

50. Маркета Давидова (Чехия).

52. Эльвира Эберг (Швеция).

54. Доротея Вирер (Италия).

58. Лиза Тереза Хаузер (Австрия).

60. Элла Хальварссон (Швеция).

62. Франциска Пройс (Германия).

66. Ванесса Фойгт (Германия).

68. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия).