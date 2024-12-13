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Кубок мира по биатлону, 2-й этап, мужской спринт: во сколько начнётся, стартовый лист

Кубок мира по биатлону, 2-й этап, мужской спринт: во сколько начнётся, стартовый лист
Эмильен Жаклен
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В пятницу, 13 декабря, в австрийском Хохфильцене откроется второй этап Кубка мира по биатлону — 2024/2025. В первый день соревнований пройдёт мужской спринт. Его начало — в 16:20 по московскому времени.

Кубок мира — 2024/2025, второй этап. Мужчины, спринт 10 км. Стартовый лист:

18. Томаззо Джакомель (Италия).
22. Мартин Понсилуома (Швеция).
26. Симон Эдер (Австрия).
32. Йоханнес Кюн (Германия).
44. Кентен Фийон Майе (Франция).
48. Йоханнес Бё (Норвегия).
50. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).
54. Себастиан Самуэльссон (Швеция).
56. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).
58. Эмильен Жаклен (Франция).
60. Фабьен Клод (Франция).
62. Филипп Наврат (Германия).
66. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия).
68. Эрик Перро (Франция).
72. Тарьей Бё (Норвегия).

Календарь Кубка мира по биатлону - 2024/2025
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2024/2025
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