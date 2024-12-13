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Перро — о статусе лидера КМ: не собираюсь думать, что я сильнее, чем есть на самом деле

Перро — о статусе лидера КМ: не собираюсь думать, что я сильнее, чем есть на самом деле
Эрик Перро
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Французский биатлонист Эрик Перро рассказал о своём настрое перед мужским спринтом в Хохфильцене. Спортсмен побежит гонку в статусе лидера общего зачёта КМ-2024/2025. Такое в его карьере случилось впервые.

«Я не собираюсь думать, что я сильнее, чем есть на самом деле. У меня нет такого опыта, не знаю, каково это. Те, кто уже носил «жёлтую» майку лидера, говорят, что это оказалось сложнее, чем они думали. Это как последний шанс на победу.

У меня есть план на гонку, постараюсь следовать ему. Но ещё я буду наслаждаться моментом, ведь сейчас хорошие времена! В конце концов, я подхожу к этой гонке так же, как и к любой другой. Буду бороться на все 100%», — приводит слова Перро Nordic Magazine.

По итогам первого этапа Перро набрал 165 очков и опережает на одно очко норвежца Стурлу Холма Легрейда.

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