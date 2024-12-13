Франциска Пройс с промахом выиграла спринт на этапе КМ в Хохфильцене
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Немецкая биатлонистка Франциска Пройс выиграла женский спринт в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025 в австрийском Хохфильцене. На огневых рубежах спортсменка допустила один промах и обошла на последнем круге соперницу из Франции Софи Шово.
Серебряный призёр гонки проиграла лидеру 7,7 секунды, но была точна в стрельбе. Тройку призёров замкнула норвежка Каролин Оффигстад Кноттен.
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, 2-й этап, Хохфильцен. Спринт 7,5 км. Женщины:
1. Франциска Пройс (Германия) — 21.06,5 (1 промах).
2. Софи Шово (Франция) — отставание 7,7 (0).
3. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) +10,1 (0).
4. Лу Жанмонно (Франция) +22,3 (1);
5. Селина Гротиан (Германия) +30,4 (1);
6. Жюстин Бреза-Буше (Франция) +30,7 (2).
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Женщины. 7.5 км Спринт
13 декабря 2024, пятница. 13:30 МСК
Окончено
1
Франциска Пройс
Германия
21:06.0
2
Софи Шово
Франция
+7.7
3
Каролин Оффигстад Кноттен
Норвегия
+10.1
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