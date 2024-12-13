Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 10 км Спринт
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Франциска Пройс с промахом выиграла спринт на этапе КМ в Хохфильцене

Франциска Пройс с промахом выиграла спринт на этапе КМ в Хохфильцене
Франциска Пройс
Аудио-версия:
Комментарии

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс выиграла женский спринт в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025 в австрийском Хохфильцене. На огневых рубежах спортсменка допустила один промах и обошла на последнем круге соперницу из Франции Софи Шово.

Серебряный призёр гонки проиграла лидеру 7,7 секунды, но была точна в стрельбе. Тройку призёров замкнула норвежка Каролин Оффигстад Кноттен.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, 2-й этап, Хохфильцен. Спринт 7,5 км. Женщины:

1. Франциска Пройс (Германия) — 21.06,5 (1 промах).
2. Софи Шово (Франция) — отставание 7,7 (0).
3. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) +10,1 (0).
4. Лу Жанмонно (Франция) +22,3 (1);
5. Селина Гротиан (Германия) +30,4 (1);
6. Жюстин Бреза-Буше (Франция) +30,7 (2).

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Женщины. 7.5 км Спринт
13 декабря 2024, пятница. 13:30 МСК
Окончено
1
Франциска Пройс
Германия
21:06.0
2
Софи Шово
Франция
+7.7
3
Каролин Оффигстад Кноттен
Норвегия
+10.1
Календарь Кубка мира по биатлону - 2024/2025
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2024/2025
Материалы по теме
Кубок мира по биатлону — 2024/2025: расписание 2-го этапа в Хохфильцене
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android