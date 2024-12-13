Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Франциска Пройс с промахом выиграла спринт на этапе КМ в Хохфильцене

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс выиграла женский спринт в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025 в австрийском Хохфильцене. На огневых рубежах спортсменка допустила один промах и обошла на последнем круге соперницу из Франции Софи Шово.

Серебряный призёр гонки проиграла лидеру 7,7 секунды, но была точна в стрельбе. Тройку призёров замкнула норвежка Каролин Оффигстад Кноттен.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, 2-й этап, Хохфильцен. Спринт 7,5 км. Женщины:

1. Франциска Пройс (Германия) — 21.06,5 (1 промах).

2. Софи Шово (Франция) — отставание 7,7 (0).

3. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) +10,1 (0).

4. Лу Жанмонно (Франция) +22,3 (1);

5. Селина Гротиан (Германия) +30,4 (1);

6. Жюстин Бреза-Буше (Франция) +30,7 (2).