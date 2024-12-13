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Франциска Пройс одержала личную победу на Кубке мира впервые с января 2019 года

Франциска Пройс одержала личную победу на Кубке мира впервые с января 2019 года
Франциска Пройс
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Немецкая биатлонистка бронзовый призёр ОИ-2022 Франциска Пройс впервые с 20 января 2019 года смогла одержать личную победу на Кубке мира.

Сегодня, 13 декабря 2024 года, прервалась её серия без побед, которая продлилась почти шесть лет. В прошлый раз спортсменка выиграла в масс-старте этапа КМ-2018/2019 в Рупольдинге (Германия).

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Женщины. 7.5 км Спринт
13 декабря 2024, пятница. 13:30 МСК
Окончено
1
Франциска Пройс
Германия
21:06.0
2
Софи Шово
Франция
+7.7
3
Каролин Оффигстад Кноттен
Норвегия
+10.1

Ранее стали известны пары биатлонистов, которые выступят на «Рождественской гонке звёзд» — 2024 в Гельзенкирхене (Германия). Третий год подряд в шоу-соревнованиях принимает участие французский тандем Жулии Симон и Фабьена Клода. Франциска Пройс выступит в дуэте с Филиппом Навратом.

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