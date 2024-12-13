Франциска Пройс одержала личную победу на Кубке мира впервые с января 2019 года
Поделиться
Немецкая биатлонистка бронзовый призёр ОИ-2022 Франциска Пройс впервые с 20 января 2019 года смогла одержать личную победу на Кубке мира.
Сегодня, 13 декабря 2024 года, прервалась её серия без побед, которая продлилась почти шесть лет. В прошлый раз спортсменка выиграла в масс-старте этапа КМ-2018/2019 в Рупольдинге (Германия).
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Женщины. 7.5 км Спринт
13 декабря 2024, пятница. 13:30 МСК
Окончено
1
Франциска Пройс
Германия
21:06.0
2
Софи Шово
Франция
+7.7
3
Каролин Оффигстад Кноттен
Норвегия
+10.1
Ранее стали известны пары биатлонистов, которые выступят на «Рождественской гонке звёзд» — 2024 в Гельзенкирхене (Германия). Третий год подряд в шоу-соревнованиях принимает участие французский тандем Жулии Симон и Фабьена Клода. Франциска Пройс выступит в дуэте с Филиппом Навратом.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 декабря 2024
-
14:37
-
14:27
-
10:06
-
10:00
-
09:59
-
09:21
- 12 декабря 2024
-
22:26
-
19:20
-
15:52
-
14:51
-
14:25
-
13:51
-
13:41
-
11:24
-
10:07
-
01:08
- 11 декабря 2024
-
23:01
-
22:41
-
18:15
-
15:41
- 10 декабря 2024
-
14:28
-
00:00
- 9 декабря 2024
-
21:33
-
20:30
-
18:53
-
18:17
-
11:12
-
09:57
-
09:37
-
08:30
- 8 декабря 2024
-
23:43
-
23:20
-
22:59
-
22:55
-
22:49