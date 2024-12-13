Франциска Пройс одержала личную победу на Кубке мира впервые с января 2019 года

Немецкая биатлонистка бронзовый призёр ОИ-2022 Франциска Пройс впервые с 20 января 2019 года смогла одержать личную победу на Кубке мира.

Сегодня, 13 декабря 2024 года, прервалась её серия без побед, которая продлилась почти шесть лет. В прошлый раз спортсменка выиграла в масс-старте этапа КМ-2018/2019 в Рупольдинге (Германия).

Ранее стали известны пары биатлонистов, которые выступят на «Рождественской гонке звёзд» — 2024 в Гельзенкирхене (Германия). Третий год подряд в шоу-соревнованиях принимает участие французский тандем Жулии Симон и Фабьена Клода. Франциска Пройс выступит в дуэте с Филиппом Навратом.