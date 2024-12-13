Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Пройс вырвалась в лидеры после провала Эльвиры Эберг

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс вышла в лидеры общего зачёта Кубка мира по биатлону — 2024/2025 после победы в спринте Хохфильцена, набрав 260 очков.
Она нивелировала разрыв от шведки Эльвиры Эберг и теперь «привозит» 14 очков сопернице, которая опустилась на второе место (246 очков). Третье место занимает француженка Лу Жанмонно (206).
Общий зачёт Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Женщины:
1. Франциска Пройс (Германия) — 260 очков.
2. Эльвира Эберг (Швеция) — 246.
3. Лу Жанмонно (Франция) — 206.
4. Маркета Давидова (Чехия) — 173.
5. Суви Минккинен (Финляндия) — 153.
Ранее Пройс одержала первую победу с января 2019 года в личной гонке на КМ.