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Зачёт спринтов Кубка мира — 2024/2025: Пройс поднялась на первое место, Давидова — вторая

Зачёт спринтов Кубка мира — 2024/2025: Пройс поднялась на первое место, Давидова — вторая
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Немецкая биатлонистка Франциска Пройс вышла на первое место в зачёте спринтерских гонок на Кубке мира по биатлону — 2024/2025. Спортсменка набирает 145 очков после победы в спринте Хохфильцена.

Второе место занимает чешская биатлонистка Маркета Давидова, набрав 131 очко. На третьем месте расположилась норвежка Каролин Оффигстад Кноттен (115).

Зачёт спринтерских гонок Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Женщины:

1. Франциска Пройс (Германия) — 145 очков.
2. Маркета Давидова (Чехия) — 131.
3. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) — 115.
4. Суви Минккинен (Финляндия) — 92.
5. Эльвира Эберг (Швеция) — 91.
6. Лу Жанмонно (Франция) — 79.

Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2024/2025
Календарь Кубка мира по биатлону - 2024/2025

Ранее Пройс одержала первую победу с января 2019 года в личной гонке на КМ.

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