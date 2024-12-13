Зачёт спринтов Кубка мира — 2024/2025: Пройс поднялась на первое место, Давидова — вторая

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс вышла на первое место в зачёте спринтерских гонок на Кубке мира по биатлону — 2024/2025. Спортсменка набирает 145 очков после победы в спринте Хохфильцена.
Второе место занимает чешская биатлонистка Маркета Давидова, набрав 131 очко. На третьем месте расположилась норвежка Каролин Оффигстад Кноттен (115).
Зачёт спринтерских гонок Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Женщины:
1. Франциска Пройс (Германия) — 145 очков.
2. Маркета Давидова (Чехия) — 131.
3. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) — 115.
4. Суви Минккинен (Финляндия) — 92.
5. Эльвира Эберг (Швеция) — 91.
6. Лу Жанмонно (Франция) — 79.
Ранее Пройс одержала первую победу с января 2019 года в личной гонке на КМ.