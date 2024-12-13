Норвежская биатлонистка назвала причину, по которой могла лишиться медали в спринте на КМ

Норвежская биатлонистка Каролин Кноттен рассказала, что едва не упала на последнем круге спринта на втором этапе Кубка мира — 2024/2025 в австрийском Хохфильцене. Она стала третьей, проиграв лидеру 10,1 секунды.

«Я подумала: «Чёрт, вот и всё».

Но обидно, что я всё-таки не смогла достать до второго места. У меня был неплохой настрой, старалась изо всех сил, но не смогла ускориться, когда меня подгоняли тренеры. Была скованной», — приводит слова Кноттен NRK.

Победу в спринте одержала немецкая биатлонистка Франциска Пройс, которая затем вышла в лидеры общего зачёта Кубка мира по биатлону — 2024/2025 после победы в спринте Хохфильцена, набрав 260 очков. Она нивелировала разрыв от шведки Эльвиры Эберг и теперь «привозит» 14 очков сопернице, которая опустилась на второе место (246 очков). Третье место занимает француженка Лу Жанмонно (206).