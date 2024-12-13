Йоханнес Бё победил в спринте на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринта на втором этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Хохфильцене (Австрия). Он преодолел дистанцию 10 км за 24.23,1, допустив один промах на двух огневых рубежах.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Мужчины. 10 км Спринт
13 декабря 2024, пятница. 16:20 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
24:23.1
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+4.2
3
Фабьен Клод
Франция
+6.8
Второе место занял ещё один представитель Норвегии Стурла Холм Легрейд с отставанием от лидера в 4,2 секунды. Замкнул тройку лидеров француз Фабьен Клод (+6,8). Оба биатлониста не допустили осечек на стрельбище.
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, Второй этап. Спринт 10 км. Мужчины:
- Йоханнес Бё (Норвегия) — 24.23,1 (1 промах).
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание 4,2.
- Фабьен Клод (Франция) + 6,8 (0).
- Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) + 7,4 (0).
- Вебьёрн Сёрум (Норвегия) + 19,9 (2).
- Себастиан Самуэльссон (Швеция) + 21,1 (1).
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