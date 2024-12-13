Йоханнес Бё победил в спринте на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринта на втором этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Хохфильцене (Австрия). Он преодолел дистанцию 10 км за 24.23,1, допустив один промах на двух огневых рубежах.

Второе место занял ещё один представитель Норвегии Стурла Холм Легрейд с отставанием от лидера в 4,2 секунды. Замкнул тройку лидеров француз Фабьен Клод (+6,8). Оба биатлониста не допустили осечек на стрельбище.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, Второй этап. Спринт 10 км. Мужчины: