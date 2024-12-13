Кубок мира — 2024/2025, спринтерский зачёт, мужчины: Йоханнес Бё вышел в лидеры

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё вышел на первое место в зачёте спринтерских гонок на Кубке мира по биатлону — 2024/2025. Сегодня, 13 декабря, норвежец стал победителем спринта на втором этапе Кубка мира — 2024/2025 в Хохфильцене и в общей сумме набрал 140 очков.

Второе место в зачёте спринтов занимает шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон, набравший 120 очков. На три очка от него отстаёт француз Эмильен Жаклен.

Зачёт спринтерских гонок Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Мужчины:

Йоханнес Бё (Норвегия) — 140 очков. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 120. Эмильен Жаклен (Франция) — 117. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 109. Филипп Наврат (Германия) — 102. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — 87.