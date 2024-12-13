Кубок мира — 2024/2025, спринтерский зачёт, мужчины: Йоханнес Бё вышел в лидеры
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё вышел на первое место в зачёте спринтерских гонок на Кубке мира по биатлону — 2024/2025. Сегодня, 13 декабря, норвежец стал победителем спринта на втором этапе Кубка мира — 2024/2025 в Хохфильцене и в общей сумме набрал 140 очков.
Второе место в зачёте спринтов занимает шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон, набравший 120 очков. На три очка от него отстаёт француз Эмильен Жаклен.
Зачёт спринтерских гонок Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Мужчины:
- Йоханнес Бё (Норвегия) — 140 очков.
- Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 120.
- Эмильен Жаклен (Франция) — 117.
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 109.
- Филипп Наврат (Германия) — 102.
- Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — 87.
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