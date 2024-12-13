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Кубок мира — 2024/2025, общий зачёт, мужчины: Йоханнес Бё лидирует, Легрейд — второй

Кубок мира — 2024/2025, общий зачёт, мужчины: Йоханнес Бё лидирует, Легрейд — второй
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё вышел на первое место в общем зачёте Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Сегодня, 13 декабря, норвежец стал победителем спринта на втором этапе Кубка мира — 2024/2025 в Хохфильцене и в общей сумме набрал 249 очков.

Второе место в борьбе за «Большой хрустальный глобус» занимает его соотечественник Стурла Холм Легрейд (Норвегия), в активе которого 239 очков. Француз Эррик Перро замыкает тройку сильнейших, набрав 193 очка.

Общий зачёт Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Мужчины:

  1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 249.
  2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) -  239.
  3. Эррик Перро (Франция) — 193.
  4. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 186.
  5. Эмильен Жаклен (Франция) — 171.
  6. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 153.
Календарь КМ по биатлону
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