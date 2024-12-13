Кубок мира — 2024/2025, общий зачёт, мужчины: Йоханнес Бё лидирует, Легрейд — второй
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё вышел на первое место в общем зачёте Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Сегодня, 13 декабря, норвежец стал победителем спринта на втором этапе Кубка мира — 2024/2025 в Хохфильцене и в общей сумме набрал 249 очков.
Второе место в борьбе за «Большой хрустальный глобус» занимает его соотечественник Стурла Холм Легрейд (Норвегия), в активе которого 239 очков. Француз Эррик Перро замыкает тройку сильнейших, набрав 193 очка.
Общий зачёт Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Мужчины:
- Йоханнес Бё (Норвегия) — 249.
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) - 239.
- Эррик Перро (Франция) — 193.
- Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 186.
- Эмильен Жаклен (Франция) — 171.
- Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 153.
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