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Кубок России — 2024/2025, третий этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть

Кубок России — 2024/2025, третий этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть
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В субботу, 14 декабря, состоится мужской спринт на 10 км в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 по биатлону, который проходит в Ижевске. Трансляцию гонки в прямом эфире проведёт телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 10:00 мск.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 3, Ижевск
Мужчины. Спринт 10 км
14 декабря 2024, суббота. 10:00 МСК
Не началось

Стартовый лист (частично):

1. Денис Иродов (Московская область).
2. Даниил Серохвостов (Новосибирская область)...
9. Даниил Усов (Пермский край)...
12. Карим Халили (Москва)...
20. Александр Поварницын (Тюменская область).
21. Алексей Зубарев (Московская область)...
23. Роман Сурнев (Московская область)...
26. Александр Логинов (Тюменская область)...
29. Александр Корнев (Удмуртская Республика).
30. Виктор Плицев (Ямало-Ненецкий АО).
31. Иван Колотов (Пермский край)...
35. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан)...
38. Антон Бабиков (Республика Башкортостан)...
40. Пётр Пащенко (ХМАО-Югра)...
44. Кирилл Бажин (Свердловская область)...
46. Василий Томшин (Свердловская область)...
68. Ильназ Мухамедзянов (Удмуртская Республика).

Общий зачёт Кубка России — 2024/2025 по биатлону
Календарь Кубка России — 2024/2025 по биатлону
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Новости. Биатлон
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