Кубок России — 2024/2025, третий этап, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть

В субботу, 14 декабря, состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 по биатлону, который проходит в Ижевске. Трансляцию гонки в прямом эфире проведёт телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 13:00 мск.
Стартовый лист (частично):
1. Анастасия Халили (Московская область)...
13. Кристина Резцова (Московская область)...
15. Светлана Миронова (Свердловская область)...
17. Полина Плюснина (Ямало-Ненецкий АО — Республика Мордовия)...
19. Ирина Казакевич (Свердловская область)...
29. Полина Шевнина (Московская область)...
32. Тамара Дербушева (Свердловская область)...
36. Наталия Шевченко (Свердловская область).
37. Виктория Сливко (Тюменская область).