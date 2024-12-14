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Кубок России — 2024/2025, третий этап, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть

Кубок России — 2024/2025, третий этап, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть
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В субботу, 14 декабря, состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 по биатлону, который проходит в Ижевске. Трансляцию гонки в прямом эфире проведёт телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 13:00 мск.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 3, Ижевск
Женщины. Спринт 7.5 км
14 декабря 2024, суббота. 13:00 МСК
Не началось

Стартовый лист (частично):

1. Анастасия Халили (Московская область)...
13. Кристина Резцова (Московская область)...
15. Светлана Миронова (Свердловская область)...
17. Полина Плюснина (Ямало-Ненецкий АО — Республика Мордовия)...
19. Ирина Казакевич (Свердловская область)...
29. Полина Шевнина (Московская область)...
32. Тамара Дербушева (Свердловская область)...
36. Наталия Шевченко (Свердловская область).
37. Виктория Сливко (Тюменская область).

Общий зачёт Кубка России — 2024/2025 по биатлону
Календарь Кубка России — 2024/2025 по биатлону
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Новости. Биатлон
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