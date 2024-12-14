Кубок России — 2024/2025, третий этап, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть

В субботу, 14 декабря, состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 по биатлону, который проходит в Ижевске. Трансляцию гонки в прямом эфире проведёт телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 13:00 мск.

Стартовый лист (частично):

1. Анастасия Халили (Московская область)...

13. Кристина Резцова (Московская область)...

15. Светлана Миронова (Свердловская область)...

17. Полина Плюснина (Ямало-Ненецкий АО — Республика Мордовия)...

19. Ирина Казакевич (Свердловская область)...

29. Полина Шевнина (Московская область)...

32. Тамара Дербушева (Свердловская область)...

36. Наталия Шевченко (Свердловская область).

37. Виктория Сливко (Тюменская область).